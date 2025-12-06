احتفالية جمالية في حي دمر بدمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث (سفير 2025) تبدأ أعمالها جامعة دمشق
“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
الرئيس الشرع يستقبل أمير دولة قطر
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يطلع على واقع العمل بمعبري تل أبيض الحدودي و
تضامن شعبي ورسمي واسع في فعالية “أبشري حوران”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى