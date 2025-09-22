الرئيس الشرع: سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون
الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق بريف اللاذقية وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإطفاء
ورشة عمل حول استعادة قيمة سلسلة إنتاج زيت الزيتون السوري
“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه
ورشة عمل في اللاذقية حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
طرطوس مدينة التاريخ ومرفأ الحضارات عبر العصور
Sign in to your account
تذكرني