الشيباني: تطرقنا في المحادثات لإنشاء مجلس أعمال سوري – دنماركي

مالية اللاذقية تفتتح مركز خدمة العملاء لتسهيل المعاملات ورفع جودة الخدمات
السفير التركي في دمشق: “ريفنا بيستاهل” فرصة لإعادة بناء ما دمره النظام البائد
تصريح وزير المالية لـ سانا حول صندوق التنمية السوري
إعادة تأهيل وتشغيل جهاز الطبقي المحوري في مشفى حمزة الخطيب في الجيزة بريف درعا
افتتاح معرض “معتقلون ومغيبون” في المتحف الوطني بدمشق
