مشاركة واسعة في السباق الدوري التاسع للخيول العربية الذي أقيم في ريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير

بين أحجار القلاع وأصوات النواعير.. مدينة حماة تزهو بإرثها القديم
دورة في “أكساد” حول تحليل خصائص التربة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد
انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
ورشة عمل في درعا لتطوير خبرات أطباء الأسنان في المداوة اللبية المجهرية
وزير الصحة لـ سانا: حملة “السويداء منا وفينا” وغيرها من الحملات تعكس حب السوريين لوطنهم
