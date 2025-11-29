مشاركة واسعة في السباق الدوري التاسع للخيول العربية الذي أقيم في ريف دمشق بمناسبة ذكرى التحرير
عرض رسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة في مدينة دمشق
لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى قلعة حلب للمشاركة في احتفالية ذكرى تحرير المدينة
إطلاق ورشة العمل الفنية حول إعداد خطط التنمية المحلية في حماة
الرئيس أحمد الشرع خلال كلمة له في ذكرى تحرير مدينة حلب: حلب منارة للاقتصاد ومنارة للعمران
مجلس الصلح في ناحية سنجار بريف إدلب حماية النسيج المجتمعي عبر التسويات
العرض الرسمي لعربات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة الذي انطلق من أوتستراد المزة
استمرار أعمال إعادة تأهيل ملعب خالد بن الوليد تمهيداً لعودته لاستضافة الدوري الممتاز
