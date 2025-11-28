الوزير الحلبي يتفقد مشفى المواساة الذي استقبل شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بيت جن

تكريم أوائل التعليم الفني في الثانوية الصناعية بمدينة بصرى الشام بحضور رسمي وشعبي
الأمن الداخلي يعثر على غرفة عمليات في ريف طرطوس تابعة لمجموعة خارجة عن القانون
مؤسسة مياه دمشق وريفها تضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في معرض دمشق الدولي
افتتاح معرض “معتقلون ومغيبون” في المتحف الوطني بدمشق
المؤتمر السنوي لتكريم كوادر الحج لجهودهم المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى