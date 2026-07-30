افتتاح مهرجان “لَمّة صيف اللاذقية” الأول للتسوّق بمشاركة فعاليات تجارية وترفيهية

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم الخميس في حديقة البانوراما بمدينة اللاذقية فعاليات مهرجان “لَمّة صيف اللاذقية” الأول للتسوّق، بهدف تنشيط الحركة التجارية خلال الموسم الصيفي.

ويشارك في المهرجان عدد من الشركات والفعاليات التجارية، في أجواء صيفية تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة المتنوعة.

وأوضح المسؤول الإعلامي للمهرجان محمد جدوع، في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يشكّل منصة تجمع الشركات بالمستهلكين، بما يتيح تقديم المنتجات بأسعار وعروض مناسبة، ويمنح الشركات فرصة للتعريف بمنتجاتها وطرح عروض تسويقية جديدة.

وأشار جدوع إلى الإقبال الجيد الذي شهده المهرجان منذ افتتاحه، ما يعكس نجاحه في تحقيق التواصل المباشر بين العارضين والمستهلكين.

من جانبه، بيّن مندوب إحدى الشركات حسين بيضون أن مشاركتهم تتضمن عروضاً ترويجية وجوائز وسحوبات على عدد من الهدايا، بهدف تقديم قيمة إضافية للمتسوقين، لافتاً إلى أن المهرجان يشكّل فرصة لتنشيط الحركة التجارية في المحافظة وتعزيز التواصل بين الشركات والمستهلكين، مع تسجيل إقبال لافت منذ اليوم الأول.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة منتجات غذائية زكريا صيطوف أن مشاركتهم تهدف إلى التعريف بمنتجاتها من الشاي والقهوة وغيرها، إلى جانب تقديم عروض وجوائز خاصة لزوار المهرجان، مؤكداً حرص الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وتقديم أفضل العروض لهم.

ويستمر المهرجان حتى الثامن من آب المقبل، مستقبلاً الزوار يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويتضمن عروضاً للمنتجات المحلية، إلى جانب فعاليات ترفيهية وبرامج مخصصة للعائلات والأطفال، بما يوفر تجربة تجمع بين التسوق وقضاء أوقات ترفيهية.

ويأتي تنظيم مهرجان “لَمّة صيف اللاذقية” بهدف دعم أصحاب المشاريع والمنتجين المحليين، وتنشيط الأسواق خلال الموسم الصيفي، إضافة إلى توفير مساحة اجتماعية وترفيهية تستقطب العائلات والزوار في مدينة اللاذقية.