سوريون في ألمانيا يدعمون مدارس ريف دمشق بشحنة مستلزمات تعليمية

ريف دمشق-سانا
تسهم مبادرة “أبجد” للتعليم، عبر مشروع “كونتينر الأمل 2” المدعوم من الجالية السورية وجمعيات ألمانية، في التخفيف من احتياجات المدارس والطلاب بريف دمشق، والمساعدة في تحمل الأعباء المادية عن الأسر، وذلك بعد وصول شحنة جديدة من المستلزمات المدرسية، تهدف إلى توفير مستلزمات تعليمية يجري تجهيزها لتوزيعها على المدارس الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة “أبجد”، علاء عابدين، لـ سانا السبت، أن المبادرة تجسد التعاون والتكافل بين الجالية السورية في ألمانيا والأصدقاء الألمان والمؤسسات التعليمية في سوريا، من خلال جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية، مؤكداً أنها تحمل رسالة تضامن تعكس ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم وحرصهم على الإسهام في دعم مستقبل أجياله.
وأشار إلى أن وصول الشحنة جاء ثمرة جهود الشباب السوري في ألمانيا والمتطوعين في سوريا الذين يتولون فرز محتوياتها وتجهيزها للاستفادة منها.
من جانبه، بيّن عضو المكتب التعليمي في سقبا، خالد خميس، في تصريح مماثل، أن توزيع المستلزمات سيتم وفق آلية منظمة وبإشراف الجهات التربوية المختصة، لضمان وصولها إلى المدارس الأكثر احتياجاً، ولا سيما في المناطق الريفية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة، لافتاً إلى استمرار المتطوعين في تجهيز المحتويات تمهيداً لتسليمها إلى وزارة التربية.
وكانت شحنة “كونتينر الأمل 1” وصلت إلى دمشق وريفها في تشرين الأول من العام الماضي، ضمن مبادرة “أبجد للتعليم”، بالتعاون مع متطوعين سوريين ومؤسسات في ألمانيا، وضمت مستلزمات وحقائب وقرطاسية وتجهيزات مدرسية، جرى فرزها وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب والمدارس المستفيدة، دعماً للعملية التعليمية.