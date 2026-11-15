سوريون في ألمانيا يدعمون مدارس ريف دمشق بشحنة مستلزمات تعليمية

ريف دمشق-سانا‏

تسهم مبادرة “أبجد” للتعليم، عبر مشروع “كونتينر الأمل 2” المدعوم من الجالية السورية ‏وجمعيات ألمانية، في التخفيف من احتياجات المدارس والطلاب بريف دمشق، ‏والمساعدة في تحمل الأعباء المادية عن الأسر، وذلك بعد وصول شحنة جديدة من ‏المستلزمات المدرسية، ‏تهدف إلى توفير مستلزمات تعليمية يجري تجهيزها لتوزيعها على ‏المدارس الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

وأوضح عضو مجلس إدارة مؤسسة “أبجد”، علاء عابدين، لـ سانا السبت، أن المبادرة ‏تجسد التعاون والتكافل بين الجالية السورية في ألمانيا والأصدقاء الألمان والمؤسسات ‏التعليمية في سوريا، من خلال جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية، مؤكداً أنها تحمل ‏رسالة تضامن تعكس ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم وحرصهم على الإسهام في ‏دعم مستقبل أجياله.

وأشار إلى أن وصول الشحنة جاء ثمرة جهود الشباب السوري في ألمانيا والمتطوعين في ‏سوريا الذين يتولون فرز محتوياتها وتجهيزها للاستفادة منها.

من جانبه، بيّن عضو المكتب التعليمي في سقبا، خالد خميس، في تصريح مماثل، أن ‏توزيع المستلزمات سيتم وفق آلية منظمة وبإشراف الجهات التربوية المختصة، لضمان ‏وصولها إلى المدارس الأكثر احتياجاً، ولا سيما في المناطق الريفية التي تحتاج إلى مزيد ‏من الدعم والمساندة، لافتاً إلى استمرار المتطوعين في تجهيز المحتويات تمهيداً لتسليمها ‏إلى وزارة التربية.

وكانت شحنة “كونتينر الأمل 1” وصلت إلى دمشق وريفها في تشرين الأول من العام ‏الماضي، ضمن مبادرة “أبجد للتعليم”، بالتعاون مع متطوعين سوريين ومؤسسات في ‏ألمانيا، وضمت مستلزمات وحقائب وقرطاسية وتجهيزات مدرسية، جرى فرزها ‏وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب والمدارس المستفيدة، دعماً للعملية التعليمية.‏