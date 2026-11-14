حكايا السبت.. منصة حوارية أسبوعية تعزز شغف القراءة لدى الشباب في حلب

حلب-سانا‏

أطلقت مديرية الثقافة في حلب، اليوم السبت، فعالية “حكايا السبت” بالتعاون مع مكتبة ‏دار الرموز العربية للنشر والتوزيع، من خلال أمسيتها الثقافية الأولى في مقر المكتبة، ‏بمشاركة مجموعة من الشباب والمهتمين بالشأن الثقافي، لمناقشة موضوعات تتصل ‏بالقراءة وأهميتها وسبل تنمية الاهتمام بها.‏

وتناولت الأمسية أهمية القراءة، وأسباب الإقبال عليها، وكيفية اختيار الكتب والتدرج ‏في اكتساب المعرفة، كما شهدت نقاشات ومداخلات بين المشاركين حول هذه ‏الموضوعات، في إطار يتيح تبادل الآراء والخبرات وطرح الأفكار.‏

لقاءات أسبوعية ومنصة لاقتراح القضايا

وأوضح مدير مكتبة دار الرموز العربية للنشر والتوزيع ياسين أبو اليمان لـ سانا، أن ‏الملتقى سيُعقد كل يوم سبت، وسيتناول في لقاءاته حكاية أو قضية مجتمعية للنقاش ‏والحوار ،بمشاركة شباب وفتيات مهتمين بالشأن العام، مشيراً إلى أن اللقاء الأول شهد ‏حوارات مثمرة رغم أنه لم يكن مُعدّاً مسبقاً.‏

من جهتها، بيّنت رئيسة دائرة المكتبات في حلب وريفها ثريا بشماف، أن الإقبال على ‏الفعالية كان كبيراً، ما استدعى اختيار عدد محدد من المشاركين عبر استمارة تسجيل، ‏لافتةً إلى إطلاق منصة خاصة بالفعالية تتيح للمشاركين تقديم الموضوعات والقضايا ‏التي يرغبون في مناقشتها، بما يساعد على تحديد محاور اللقاءات المقبلة.‏

بدوره، أشار المشارك وهبة حريري إلى أن الفعالية توفر مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم ومناقشة أفكارهم، والتعرف إلى أساليب القراءة واختيار الكتب المناسبة، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرات في تشجيع الشباب على القراءة وتبادل الخبرات.

وتندرج فعالية “حكايا السبت” ضمن الأنشطة الهادفة إلى تنشيط الحراك الثقافي في ‏حلب، وتشجيع الشباب على المشاركة في النقاشات الثقافية والفكرية، على أن تتواصل ‏اللقاءات أسبوعياً، مع طرح موضوعات وقضايا يختارها المشاركون.‏