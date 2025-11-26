“حقن المفاصل الموجه بالأمواج فوق الصوتية”، ورشة عمل في مشفى الشام العسكري بدمشق
الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل
مصابون جراء الانفجار في كفر تخاريم بريف إدلب يتلقون العلاج في مشفى الشهيد وسيم حسينو
بطولة التحرير الأولى لفروسية قفز الحواجز، تحضيرات مكثفة وشغف كبير بالمنافسة على المراكز الأولى
وزارة الصحة توقع مع وزارة المالية اتفاقية “الميثاق الوطني للصحة”
المكتبة الوطنية بدمشق.. أيقونة الفكر والعلم وذاكرة الهوية السورية
الدمار الواسع وغياب الخدمات يُعيقان عودة أهالي قرية عين دقنة في ريف حلب
مشاهد من مكان الانفجار الذي وقع في مستودع ذخيرة شمال بلدة كفرتخاريم بريف إدلب
