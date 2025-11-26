الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل

فعالية كشفية لفوج “مبادرون” في مدينة النبك، تعزيز روح المبادرة والانتماء
مدير مشفى الزهراء بحمص ينفي الشائعات حول أعداد الضحايا والمصابين الذين وصلوا للمشفى أمس
احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بعد إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك
قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
مكتب المرأة في مديرية الشؤون السياسية بحلب ينظم جلسة حوارية نسائية
