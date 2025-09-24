اجتماع سوري أوكراني يبحث تسهيلات توريد الحبوب وتوسيع التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع وفدٍ أوكراني برئاسة مدير ميناء أوديسا مكسيم غاربر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وناقش الجانبان في الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة اليوم، التسهيلات المقدمة لعمليات توريد شحنات الحبوب والزيوت القادمة من أوكرانيا إلى سوريا، وفرص الاستثمار في المناطق الحرة القريبة من المرافئ السورية.

كما تم التطرّق إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تصدير المنتجات السورية إلى أوكرانيا، وخاصة مادة الفوسفات، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتضمن الوفد الأوكراني عدداً من كبار المسؤولين في قطاع الموانئ الأوكرانية.