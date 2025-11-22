وصول الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في فعاليات حملة “فداء لـ حماة”

استكمال التحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق حملة “فداء لحماة” المجتمعية
الأمن الداخلي يعثر على غرفة عمليات في ريف طرطوس تابعة لمجموعة خارجة عن القانون
آلاف الطلاب محرومون من التعليم في ريف حماة بسبب دمار المدارس
الوزير الشيباني: نريد أن تكون سوريا واحدة وقوية وهذا الأمر سوف يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي
مشروع توسعة طريق معرة مصرين إدلب يسير بوتيرة متسارعة
