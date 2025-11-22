الرئيس الشرع: هناك دين في عنق السوريين لحماة، واليوم واجب علينا أن نسدّ هذا الدين بكل حب وإخاء
الرئيس أحمد الشرع في كلمة خلال حملة “فداء لحماة”: حماة مدرسة في التضحية والصبر والتحرير
وصول الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في فعاليات حملة “فداء لـ حماة”
حجم التبرعات لصالح حملة “فداء لحماة” يتجاوز 205 مليون دولار
حملة “فداء لحماة” نموذج للتعاضد المجتمعي من أجل تحسين البنية التحتية
وضع حجر الأساس لمشروعي جامع الرحمن والثانوية الشرعية للإناث في بلدة مسرابا بريف دمشق
بماذا تبرع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال حملة “فداء لحماة” المجتمعية؟
مشاهد جوية لحملة “فداء لحماة” المجتمعية
