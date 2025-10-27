ورشة عمل في جامعة دمشق لتحويل البيوت الدمشقية إلى منشآت سياحية مستدامة.

أكاديميون اقتصاديون يؤكدون أهمية قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا بجذب الاستثمارات الخارجية
في يومه الأول.. ملتقى الحكاية السورية يناقش الجذور التاريخية وإرث النظام البائد
“صار عنا بلد نفتخر بإنجازاتو”.. سوريون في النمسا يعبرون عن فرحهم بعيد الأضحى ورغبتهم بالعودة لإعمار وطنهم
طلاب من طرطوس تحدوا الظروف، ونالوا العلامة التامة في الثانوية العامة
من تقديم الهوية إلى صندوق الاقتراع انتخابات منظمة في حرستا بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى