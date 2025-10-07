اتحاد ألعاب القوى يكرم لاعبيه المتوجين في بطولة غرب آسيا

وزارة الصحة توقع اتفاقية مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سيغما” ومؤسسة الرواد للتع
لقاء ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجان القرى في الغاب لبحث الملف الإحصائي الجديد
بعد الاتفاق مع قوات الأمن العام وضمن جهودها لإعادة الأمن والاستقرار.. وجهاء بلدة تعنيتا في ريف بانياس يسلمون السلاح الموجود في البلدة
إطلاق أسبوع الجنف الأول في مشفى دمشق بالتعاون مع التجمع السوري-الألماني
أطباء من مؤسسة حمد الطبية في قطر يُثرون مؤتمر طب الطوارئ في دمشق
