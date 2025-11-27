معرض الإبداع الطلابي في إزرع، ثلاثة أيام من الفن والابتكار في درعا

الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ
مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص.. شريان رئيسي يصل شمال سوريا بجنوبها
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر “سكريبت” لصنّاع المحتوى في حلب
اتساع رقعة الحرائق في فقرو وعناب ونبع الطيب بريف حماة الغربي
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تواصل أعمال إصلاح خط التوتر العالي غزالة–الكوم
