“الشرعية الانتخابية وآلية المشاركة الشعبية” ندوة سياسية في المركز الثقافي العربي بدرعا

لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع عدد من الصحفيين السوريين
محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
وزير الطوارئ يلتقي عدداً من وجهاء عشائر البدو بحضور محافظ درعا
زوار ومشاركون: معرض أغريتكس أمل جديد للتعافي الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية داخل سوريا
استمرار أعمال إعادة تأهيل عدد من الأقسام والأجنحة في المشفى الجامعي بحلب
