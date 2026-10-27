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تعزيزاً للسلامة المرورية.. تركيب أكثر من 100 عمود وجهاز إنارة على المتحلق الجنوبي بدمشق

محافظة دمشق تواصل تأهيل طريق الكلاسة في المدينة القديمة للحفاظ على طابعها التراثي
أطباء سوريون مغتربون يجرون عمليات قلبية نوعية في مشفى سامز بإدلب
تأهيل وترميم القناة المغذية لسد المتاعية شرق درعا على الحدود السورية الأردنية
حملة لإزالة الأنقاض من أحياء عربين بريف دمشق والطريق الواصل إلى زملكا بالمتحلق الجنوبي
أكثر من 80 شركة في معرض “تكسبو لاند” للتكنولوجيا والابتكار على أرض مدينة المعارض
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