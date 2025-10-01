الكرامة والنبك في نهائي بطولة “النصر والتحرير” لكرة اليد للسيدات

الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق حلب للتأكد من ضبط الأسعار ومنع بيع الألعاب المؤذية للأطفال
محافظة حلب تنظم ورشة عمل بعنوان “التخطيط التشاركي لحلب وبناء المبادئ العمرانية “
ورشة عمل في طرطوس لرسم رؤية استثمارية شاملة للمحافظة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية
جهود كبيرة يبذلها عمال معمل غاز الراموسة في حلب لاستمرار تأمين حاجة المواطنين من الغاز المنزلي
قصر العظم في مدينة حماة.. تحفة معمارية تحكي التاريخ
