محافظة إدلب تفتتح 3 مدارس في قريتي بابيلا والدانا بعد ترميمها
مشاركة كبيرة في ماراثون طرطوس احتفاء بيوم السياحة العالمي
وزير الزراعة يطلع على الواقع الزراعي في عدد من مناطق ريف إدلب
عرض عسكري للقوى البحرية السورية ضمن فعاليات يوم السياحة العالمي
تكريم المتفوقين من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مدينة الضمير بريف دمشق
فعالية علمية ومعرض تخصصي حول أمراض النسج وزراعة الأسنان في جامعة حمص
أكساد تنظم دورة تدريبية لكوادر وزارة الزراعة حول الطرائق العلمية الحديثة في مسح الغابات
اصنع مستقبلك باختيار تخصصك.. ورشة عمل للناجحين في الثانوية العامة في بصرى الشام
