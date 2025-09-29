مبادرات “سيريا بيلد” للبناء والإعمار مساهمات بناءة لمستقبل سوريا

أكساد يدرب فنيين لإنتاج البذور وإكثارها لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
حاضنة دمر التراثية في دمشق: صمام الأمان للحفاظ على المهن التراثية من الاندثار
من ساحة الأمويين.. الأهالي يعبرون عن فرحتهم بانتصار الثورة
ورشة تدريبية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص مرض السل في طرطوس
