مبادرات “سيريا بيلد” للبناء والإعمار مساهمات بناءة لمستقبل سوريا
ابتكارات نوعية يحتضنها معرض جامعة دمشق 2025 للاختراع والتطوير
نقابة صيادلة سوريا تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، تقديرا لجهود صيادلة سوريا
توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم دورة تدريبية للمدرسين في منبج
“المرأة السورية ودورها في سوريا الجديدة” كما يراه الوزير الشيباني في حواره مع شبكة CNN
الوزير الشيباني: رفع العقوبات عن سوريا يعني الاستقرار، والاستقرار يعني التنمية
الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: الوجود المسيحي في سوريا وجود أصيل
الوزير الشيباني في حوار مع شبكة “CNN”: موقفنا من غزة هو موقف جميع الدول
