معاناة أهالي القصير العائدين من مخيمات الشمال جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم

تكبيرات العيد تصدح في قاسيون.. أهالي دمشق يؤدون صلاة عيد الفطر لأول مرة في ساحة الجندي المجهول
فحص شامل ودقيق للمواد الغذائية وغير الغذائية في مخبر مديرية التجارة الداخلية بدمشق
مجلس مدينة حلب يجري تقييماً لعمال البلديات والمجالس في أرياف المحافظة
مشفى درعا الوطني يواصل تقديم خدماته للمرضى مع تزويده بـ 5 أجهزة غسيل كلى جديدة
إحياء ذكرى الشاعر الراحل نادر شلاش في بلدة كفرنبودة بحضور وزير الثقافة ومحافظ حماة
