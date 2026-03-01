مركز المختارية الزراعي في حمص يواصل أعمال تطعيم الكرمة استعداداً للموسم الزراعي
مديرية الشؤون الاجتماعية بإدلب تبدأ إجراء مقابلات مع العاملين المفصولين بسبب وقوفهم مع الثورة
جولة لنائب وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ اللاذقية على المنطقة الصناعية
مشاهد من حركة الأسواق في مدينة دوما بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار
انطلاق حملة “إيمان يجمعنا” في ساحات وشوارع الرقة لتعزيز القيم الدينية والروحية
دائرة السجل العقاري في الأتارب بحلب.. مقر مؤقت يعيق تقديم الخدمات بالشكل الأمثل
إجراء أول عملية زرع حلزون سمعي لطفل في مشفى إدلب الجامعي
الجامع العمري في بصرى الشام.. أيقونة دينية وتاريخية في ريف درعا
