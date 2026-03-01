جولة لنائب وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ اللاذقية على المنطقة الصناعية

وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى : المنتدى السوري السعودي سيسفر عن اتفاقات ستوفر 50 أل
محافظ اللاذقية يوجه بإعادة ترميم قلعة صلاح الدين الأيوبي
المعاجيق.. فطائر محشوة باللحم والخضراوات تتصدر قائمة الأكلات الرمضانية في سلمية بريف حماة
اللاذقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من التآخي والسلام
يوم حقلي في بنش بريف إدلب حول إكثار البطاطا في البيوت الشبكية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى