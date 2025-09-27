فعالية في النادي الأهلي الاجتماعي بصافيتا لإظهار مواهب الأطفال

انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس القبائل العربية السورية في أوروبا
شروط نقد السلطة كما يراها الرئيس أحمد الشرع
حملة “أهل العز لا ينسون”.. نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل ريف دمشق بعد انقطاع استمر 5 أشهر
ذكريات زوار معرض دمشق الدولي تتجسد في قطار الخط الحديدي الحجازي
