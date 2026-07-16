ندوة حوارية حول تحديات تربية النحل وسبل دعم المربين في إدلب 

إدلب-سانا



نظمت مديرية الزراعة في إدلب بالتعاون مع منظمة “هيومان أبيل”، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان “تربية النحل بين الواقع والتحديات”، بهدف تسليط الضوء على واقع قطاع تربية النحل في المحافظة، ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المربين وسبل دعم القطاع وتطويره.

وتناولت الندوة التي أقيمت في مبنى المديرية بإدلب المحاور الفنية والاقتصادية المرتبطة بتربية النحل، ودور الجمعيات التعاونية في تسويق المنتج، إضافة إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج وتدريب المربين لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة.



وأوضح مدير زراعة المحافظة المهندس مصطفى موحد لمراسل سانا، أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً للثروة النحلية في المحافظة لأثرها الكبير في تطوير القطاع الزراعي وتحسين موارد دخله، حيث تعمل على دعم مربي النحل من خلال تقديم الإرشادات الفنية وتسهيل وصولهم إلى الدعم المقدم من المنظمات، مشيراً إلى أن القطاع يشكل مصدر دخل مهم للعديد من الأسر في الريف.



وأضاف: إن الورشة ركزت على بعض الأمور التي كانت مهملة في السابق لدى مربي النحل، أبرزها كيفية الاستفادة من المنتجات الثانوية للنحل غير العسل، كونها مفرزات مهمة تسهم في رفع دخل المربي، وتزيد الإنتاجية، فضلاً عن فوائدها الطبية والعلاجية في قطاع تربية النحل.



من جانبه أوضح إياد عوض مسؤول أول في منظمة “هيومان أبيل” في تصريح مماثل، أن الهدف من هذه الندوة تسليط الضوء على أهمية تربية النحل، ودوره كمهنة في تحسين مستوى المعيشة للأسر، وبالتالي دعم القطاع الزراعي ككل، وتمكين مربي النحل من تطوير مجال عملهم في المحافظة.



وأشار عوض، إلى أن المنظمة تنفذ برامجاً لدعم مربي النحل يشمل توزيع خلايا حديثة ومعدات وأدوات لتجهيز النحالين المبتدئين والمتضررين سابقاً، من خلال تزويدهم بخمس خلايا مع عدة تربية كاملة لتجهيز منحلة من جديد لمدة عام كامل، إلى جانب دورات تدريبية تهدف لرفع كفاءة الإنتاج والحد من الأمراض التي تصيب النحل.



بدوره بين رئيس جمعية مربي النحل في إدلب ياسر العبد الله، أن هذه الندوة هي الأولى في المحافظة حول رعاية هذا القطاع، وناقش المشاركون فيها أهمية وواقع تربية النحل، والطاقة المهدورة في خلية النحل، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المحافظة، ومنها ارتفاع أسعار مستلزمات التربية، ونقص المراعي الطبيعية، وصعوبة التسويق.



وأشار العبد الله إلى أن مهنة تربية النحل تعد مهنة أساسية، ولا تقل أهمية عن تربية بقية أصناف الثروة الحيوانية من ماعز وأغنام وأبقار، وتشكل مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر، مبيناً أن عدد مربي النحل في المحافظة يصل إلى 2200 نحال.



ويشهد قطاع تربية النحل في إدلب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة رغم الظروف الصعبة، حيث تعتمد عليه المئات من الأسر كمصدر رزق أساسي، وتسعى مديرية الزراعة بالتعاون مع المنظمات العاملة في المحافظة إلى تطوير هذا القطاع عبر مشاريع دعم فني ومادي، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من العسل ومشتقاته وتحسين دخل المزارعين.