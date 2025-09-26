تفاعل الأهالي المتواجدين في حديقة التحرير مع إعلان التبرعات لصالح حملة الوفاء لإدلب

سوق الحميدية الأثري بدمشق تحسن ملحوظ في حركة البيع قُبيل حلول عيد الأضحى المبارك
الطبيب السوري المغترب عبيدة عزيزي لـ سانا: حملة شفاء صلة وصل بين الأطباء المقيمين ‏في سوريا والمغتربين
خطوات طموحة لرياضة القنيطرة نحو المنافسة وتحقيق الإنجازات
وجهتك الأكاديمية.. ملتقى في جامعة حماة لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
تصريح وزير الطوارئ عن الاجتماع التنسيقي لبحث سبل الاستجابة الطارئة في السويداء ودرعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى