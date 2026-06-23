بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق معرض الرعاية الطبية 2026 في ‌‏دمشق

دمشق-سانا
انطلقت اليوم فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته التاسعة عشرة، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 100 شركة طبية محلية وعربية وأجنبية.
ويشهد المعرض الذي تنظمه الشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية وزارة الصحة، مشاركة واسعة لشركات متخصصة بالتجهيزات الطبية والمخبرية والسنية والصناعات الدوائية وتجهيزات المشافي والخدمات الصحية.
ويمثل المشاركون 365 وكالة خارجية من 37 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى مجموعة من الشركات التركية، ما يجعله منصة مهمة للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الطبي والصحي.
ويتيح المعرض المستمر حتى الـ 26 من شهر حزيران الجاري، الفرصة أمام المختصين والمهتمين للاطلاع على أحدث المستجدات في مجالات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية والصناعات الدوائية، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي.
ويهدف المعرض، وفق القائمين عليه، إلى تبادل الخبرات العلمية بين المشاركين، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية الطبية والدوائية، وتوفير فرص العمل، ورفد قطاع الصحة في المجالات الطبية والدوائية والمخبرية بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات طبية ودوائية ومخبرية، وضمان مواكبة التطورات المتسارعة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الطبية السورية.
حضر افتتاح المعرض وزيري الصحة مصعب العلي، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ومدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية في دمشق وريفها.
يتبع..