بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق معرض الرعاية الطبية 2026 في ‌‏دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته التاسعة عشرة، ‌‏على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 100 شركة طبية ‌‏محلية وعربية وأجنبية. ‏

ويشهد المعرض الذي تنظمه الشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية ‌‏برعاية وزارة الصحة، مشاركة واسعة لشركات متخصصة بالتجهيزات ‌‏الطبية والمخبرية والسنية والصناعات الدوائية وتجهيزات المشافي والخدمات ‌‏الصحية.‏

ويمثل المشاركون 365 وكالة خارجية من 37 دولة عربية وأجنبية، إضافة ‌‏إلى مجموعة من الشركات التركية، ما يجعله منصة مهمة للاطلاع على ‌‏أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الطبي والصحي.‏

ويتيح المعرض المستمر حتى الـ 26 من شهر حزيران الجاري، الفرصة ‌‏أمام المختصين والمهتمين للاطلاع على أحدث المستجدات في مجالات ‌‏الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية والصناعات الدوائية، وتعزيز التواصل ‌‏بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي.‏

ويهدف المعرض،‏ وفق القائمين عليه،‏ إلى تبادل الخبرات العلمية بين ‌‏المشاركين، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية الطبية ‌‏والدوائية، وتوفير فرص العمل، ورفد قطاع الصحة في المجالات الطبية ‌‏والدوائية والمخبرية بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات طبية ودوائية ‌‏ومخبرية، وضمان مواكبة التطورات المتسارعة، بما يسهم في رفع جودة ‌‏الخدمات الصحية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الطبية السورية.‏

حضر افتتاح المعرض وزيري الصحة مصعب العلي، والتعليم ‏العالي ‏والبحث العلمي ‏مروان الحلبي،‏ ومدير عام المؤسسة السورية للمعارض ‏والأسواق الدولية محمد حمزة، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية في ‏دمشق وريفها.‏

يتبع..‏