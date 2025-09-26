الاختبار التأهيلي الخاص بالماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2025 في اللاذقية

كيف تسهم هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في تعزيز وترويج المنتج المحلي؟
مبادرة تطوعية لتأهيل وتجميل معبر جرابلس
حافلات الحكومة السورية تدخل السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو ضمن جهود وقف التصعي
صلوات وقداديس في كنائس دمشق احتفالاً بعيد الفصح المجيد
أداء صلاة عيد الفطر عند مدخل مخيم اليرموك بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى