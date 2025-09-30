مدير عام المؤسسة السورية للمخابز لـ سانا: نعمل على رفع كفاءة جميع الأفران في سوريا
ناجٍ من مجزرة الكيماوي في دوما: ننتظر محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة
وزير الإعلام يبحث في الرياض تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات
باحث سوري يتمكن من إنتاج دواء حيوي من طفيليات اللاشمانيا
ناج من مجزرة الكيماوي في زملكا يستذكر لحظات أليمة من الجريمة التي ارتكبها النظام البائد
ابتكارات واختراعات متطورة في معرض جامعة دمشق 2025 للابتكار والتطوير
وزير الثقافة يشارك في مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 في الرياض
محافظة إدلب تفتتح 3 مدارس في قريتي بابيلا والدانا بعد ترميمها
