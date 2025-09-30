مدير عام المؤسسة السورية للمخابز لـ سانا: نعمل على رفع كفاءة جميع الأفران في سوريا

استئناف عمليات توثيق عقود نقل الملكية العقارية في كل المحافظات
وزير التعليم العالي الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ يتحدث لـ سانا حول واقع الجامعات السورية
اليوم الأول من مؤتمر “سكريبت” في حلب، حضور استثنائي لصناع المحتوى السوريين والعرب
المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء تؤكد أهمية الحوار ونبذ التحريض الطائفي
لا مسامحة مع أي تجاوزات… عناصر الأمن العام يؤدون دورهم في حماية الأهالي بأشرفية صحنايا
