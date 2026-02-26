افتتاح مركز كحيل الطبي في ريف درعا بعد إعادة تأهليه لتقديم الخدمات الصحية للأهالي

تعادل نادي تشرين مع الكرامة في الجولة العاشرة من مباريات الدوري السوري الممتاز
“لغة الضاد” عرض مسرحي يقدمه فريق من الأطفال واليافعين في معرض الكتاب
وقفة احتجاجية في دير الزور رفضاً لممارسات “قسد” في الجزيرة السورية
أسواق حمص تنبض بالحياة في سادس أيام شهر رمضان المبارك
إغلاق معبر كسب الحدودي بشكل مؤقت أمام حركة المدنيين بسبب الحرائق في ريف اللاذقية
