العثور على سجن تحت الأرض في ريف حمص الشرقي

أمانة السجل المدني في حلب تعود للعمل وتبدأ باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين
القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية يستقبلان في قصر الشعب وفداً من مملكة البحرين برئاسة وزير خارجيتها
بحضور محافظ حلب… انطلاق مشروع إزالة الأنقاض في 16 حياً من أحياء مدينة حلب
مركز تل بلاط في محافظة حلب يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين لتسليم محصول القمح
قلعة صلاح الدين في اللاذقية.. روعة العمارة الدفاعية
