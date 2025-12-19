مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”
ريستالان ميلاديان في كنيستي مار سركيس للأرمن الأرثوذكس ومار بولس للسريان الكاثوليك بدمشق
سيدات يتبرعن بحليهن وأطفال يقدمون كل ما لديهم لصالح حملة “حلب ست الكل”
إنارة شجرة الميلاد في كنيسة القديس يوحنا بقرية قطينة في ريف حمص
عندما تصبح الحملة حكاية مدينة.. “حلب ست الكل” تجمع أبناء سوريا على المحبة والعطاء
“ستبقى حلب بوابة النصر” وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مشاركته في حملة “حلب ست الكل
أوقاف حمص تختم فعاليات معرض الفتح بمحاضرة حول سردية الثورة السورية
الرئيس الشرع يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات عن سوريا..يداً بيد نمضي نحو مستقبل يليق بشعبنا
