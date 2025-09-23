لوحة جدارية على حائط منزل مدمر دعماً لحملة الوفاء لإدلب

قافلة الأمل 2 تنقل 38 عائلة من مخيم الهول إلى مدينة الباب بريف حلب
انتشار قوى الأمن الداخلي في محيط بلدة تعارة بريف السويداء استجابةً للتطورات الأمنية الأ
كيف أحيا أهالي دمشق ليلة الـ 27 من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق؟
على هامش حفل انطلاقة سانا الجديدة.. معرض “التراث الإعلامي” يشهد حضوراً فاعلاً
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في إدلب حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى