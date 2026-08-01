افتتاح أسبوع المنحوتات الحجرية في متحف حمص بحضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح.

بعد سنوات من التهجير والنزوح.. أهالي ريف إدلب يعودون لزراعة أراضيهم بأشجار التين
إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب
احتفالات الأهالي بعيد الميلاد في القرية الميلادية بحلب
قلعة نجم الأثرية الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات على بُعد 30 كيلومتراً شرقي مدينة منبج
مجموعة من طلاب المدارس في مدينة إدلب يتطوعون لتنظيف قلعة حلب الأثرية لتعود إلى ألقها كواجهة حضارية وسياحية في سوريا بعد التحرير
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