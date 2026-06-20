ما أهمية العدالة الانتقالية في سوريا؟

المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان: اليوم يوم رد الجميل لأهالي ديرالزور
من الهتاف للحرية إلى صوت الرصاص… ذاكرة الزحف إلى ساحات دمشق في يوم الجمعة العظيمة
الهطولات المطرية في أرياف إدلب تبشر بموسم زراعي وفير
روبوت لتقديم المياه والتمور للمسافرين في مطار دمشق الدولي خلال شهر رمضان المبارك
الزيادة النوعية بقطاع التربية.. دعم واسع للكوادر التعليمية وتحسين لأوضاعهم المعيشية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى