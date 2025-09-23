ضبط شحنة مخدرات في معبر نصيب الحدودي كانت معدة للتهريب خارج سوريا

جلسة تشاورية للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع شخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المحلي في حماة
مديرية المصالح العقارية في القنيطرة تستأنف عملها بعد انقطاع مؤقت
نقيب الاقتصاديين السوريين لـ سانا: خارطة اقتصادية جديدة تشهدها سوريا
فن الموزاييك الدمشقي.. حرفة تتحدى الزمن
قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
