طرطوس مدينة التاريخ ومرفأ الحضارات عبر العصور

موسم زراعي قاس على الفلاحين في كفرنبودة بريف حماة جراء شح المياه
حفل توقيع وتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية
انطلاق السبر المرحلي الثاني للقرآن الكريم والحديث الشريف باللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى