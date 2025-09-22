ورشة عمل في إدلب حول مدونة السلوك المهني الإعلامي
لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير
افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
توزيع مساعدات إنسانية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
وزير الصحة ورئيس الصندوق السعودي للتنمية يبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي
وزير الصحة السوري يزور هيئة الغذاء والدواء السعودية لتعزيز التعاون في المجال الدوائي
