طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير

“حملات التبرع يجب أن تعم سوريا حتى تبنى بأيدي أبنائها”، إمام مسجد عثمان بن عفان
الأمانة العامة لمحافظة حماة تفتتح سوق رمضان الخيري بأسعار مخفضة
كلمة وزير الأوقاف السيد محمد أبو الخير شكري خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
في ختام فعاليات الدورة الـ 23 من معرض “أغريتكس”.. شركات عربية ودولية تبدي رغبتها بالاستثمار في سوريا
سانا تستطلع الآراء في دمشق حول الإتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية: أمل جديد بوحدة الأراضي السورية
