افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

حلب-سانا
افتتحت مديرية صحة حلب اليوم السبت، قسم الأشعة في المشفى الوطني بمدينة منبج، بالتزامن مع وضع جهاز رنين مغناطيسي في الخدمة ضمن مشفى منبج الجديد بالريف الشرقي للمحافظة، في إطار خطة المديرية لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز الإمكانات التشخيصية للحالات المرضية.
وأوضح مدير صحة حلب الدكتور محمد الحاج مصطفى، في تصريح لمراسل سانا، أن قسم الأشعة في مشفى منبج الوطني زُوّد بجهاز طبقي محوري حديث بسعة 32 شريحة، إضافةً إلى أجهزة الأشعة البسيطة وجهاز الإيكو، بالتوازي مع افتتاح قسم الرنين المغناطيسي في مشفى منبج الجديد، مبيناً أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.
وأشار الحاج مصطفى إلى أن افتتاح الأقسام الجديدة بالمشافي الحكومية يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتأمين خدمات تشخيصية حديثة ضمن المنطقة، بما يخفف عن المرضى عناء التنقل إلى محافظات أو مراكز طبية أخرى للحصول على هذه الخدمات.
قسم تصوير أشعة متكامل
بدوره، بيّن مدير مشفى منبج الوطني الدكتور عبد الباسط إبراهيم أن إعادة تأهيل قسم الأشعة شملت أعمال صيانة إنشائية وكهربائية وفنية، وتجهيزه لاستقبال الأجهزة الحديثة، ما أتاح تشغيل جهاز الطبقي المحوري إلى جانب أجهزة الأشعة البسيطة والإيكو ضمن قسم متكامل.
وأوضح إبراهيم أن القسم يوفر إمكانات متقدمة لتشخيص الحالات الإسعافية والمرضية، ويساعد الأطباء على الوصول إلى التشخيص الدقيق، واتخاذ القرار العلاجي والجراحي بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية عن المرضى، من خلال إجراء جميع الاستقصاءات الشعاعية داخل المشفى، بعد أن كانوا يضطرون إلى مراجعة المراكز الخاصة.
خطوات لتطوير المشفى الجديد
من جهته، أوضح مدير مشفى منبج الجديد الدكتور محمد أحمد الجاسم أن قسم تصوير الرنين المغناطيسي بالمشفى بدأ بتقديم خدمات تصوير الرأس والمفاصل والعمودين الرقبي والقطني، ويستفيد منه المرضى من أهالي مدينة منبج وريفها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على توسيع الخدمات خلال المرحلة المقبلة لتشمل التصوير تحت التخدير العام للأطفال والمرضى فاقدي الوعي، إضافةً إلى خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي مع الحقن.
وافتتح مشفى منبج الجديد في 8 آذار الماضي، ويضم أقساماً متعددة تشمل الإسعاف، والعيادات التخصصية، والعناية المشددة، وجناح الاستشفاء، ويُعدّ المشفى الثاني المجاني في مدينة منبج.
وكانت مديرية الصحة في محافظة حلب وضمن خطتها لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين وصول أهالي ريف المحافظة إلى هذه الخدمات بشكل مباشر افتتحت في 1 تموز الجاري، ثلاثة مراكز صحية في منطقة إعزاز الصحية بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة تأهيلها وترميمها.