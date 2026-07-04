افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

IMG 3454 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

حلب-سانا‏

افتتحت مديرية صحة حلب اليوم السبت، قسم الأشعة في المشفى الوطني ‌‏بمدينة منبج، بالتزامن مع وضع جهاز رنين مغناطيسي في الخدمة ضمن ‌‏مشفى منبج الجديد بالريف الشرقي للمحافظة، في إطار خطة المديرية ‌‏لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز الإمكانات التشخيصية للحالات المرضية.‏

IMG 3433 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

وأوضح مدير صحة حلب الدكتور محمد الحاج مصطفى، في تصريح ‌‏لمراسل سانا، أن قسم الأشعة في مشفى منبج الوطني زُوّد بجهاز طبقي ‌‏محوري حديث بسعة 32 شريحة، إضافةً إلى أجهزة الأشعة البسيطة وجهاز ‌‏الإيكو، بالتوازي مع افتتاح قسم الرنين المغناطيسي في مشفى منبج الجديد، ‌‏مبيناً أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة المديرية لتطوير البنية التحتية ‌‏للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.‏

وأشار الحاج مصطفى إلى أن افتتاح الأقسام الجديدة بالمشافي الحكومية ‌‏يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتأمين خدمات تشخيصية حديثة ‌‏ضمن المنطقة، بما يخفف عن المرضى عناء التنقل إلى محافظات أو مراكز ‌‏طبية أخرى للحصول على هذه الخدمات.‏

قسم تصوير أشعة متكامل

بدوره، بيّن مدير مشفى منبج الوطني الدكتور عبد الباسط إبراهيم أن إعادة ‌‏تأهيل قسم الأشعة شملت أعمال صيانة إنشائية وكهربائية وفنية، وتجهيزه ‌‏لاستقبال الأجهزة الحديثة، ما أتاح تشغيل جهاز الطبقي المحوري إلى جانب ‌‏أجهزة الأشعة البسيطة والإيكو ضمن قسم متكامل.‏

IMG 3462 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

وأوضح إبراهيم أن القسم يوفر إمكانات متقدمة لتشخيص الحالات الإسعافية ‌‏والمرضية، ويساعد الأطباء على الوصول إلى التشخيص الدقيق، واتخاذ ‌‏القرار العلاجي والجراحي بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن تخفيف الأعباء ‌‏المالية عن المرضى، من خلال إجراء جميع الاستقصاءات الشعاعية داخل ‌‏المشفى، بعد أن كانوا يضطرون إلى مراجعة المراكز الخاصة.‏

خطوات لتطوير المشفى الجديد

من جهته، أوضح مدير مشفى منبج الجديد الدكتور محمد أحمد الجاسم أن ‌‏قسم تصوير الرنين المغناطيسي بالمشفى بدأ بتقديم خدمات تصوير الرأس ‌‏والمفاصل والعمودين الرقبي والقطني، ويستفيد منه المرضى من أهالي مدينة ‌‏منبج وريفها، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على توسيع الخدمات خلال المرحلة ‌‏المقبلة لتشمل التصوير تحت التخدير العام للأطفال والمرضى فاقدي الوعي، ‌‏إضافةً إلى خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي مع الحقن.‏

IMG 3442 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد

وافتتح مشفى منبج الجديد في 8 آذار الماضي، ويضم أقساماً متعددة تشمل ‌‏الإسعاف، والعيادات التخصصية، والعناية المشددة، وجناح الاستشفاء، ويُعدّ ‌‏المشفى الثاني المجاني في مدينة منبج.‏

وكانت مديرية الصحة في محافظة حلب وضمن خطتها لتعزيز الخدمات ‌‏الصحية، وتحسين وصول أهالي ريف المحافظة إلى هذه الخدمات بشكل ‌‏مباشر افتتحت في 1 تموز الجاري، ثلاثة مراكز صحية في منطقة ‏إعزاز ‏الصحية بريف المحافظة الشمالي بعد إعادة تأهيلها وترميمها.‏

IMG 3472 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد
IMG 3437 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد
DJI 0395 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد
IMG 3473 افتتاح قسم أشعة بمشفى منبج الوطني ووضع جهاز رنين ‏مغناطيسي في ‏الخدمة ‏بمشفى منبج الجديد
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