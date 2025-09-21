بالتزامن مع يوم النظافة العالمي.. حملة نظافة شاملة في طرطوس

أين وصلت أعمال مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص؟
استمرار عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية الشمالي
إعادة تشغيل معمل حديد حماة بمواصفات ومقاييس عالمية
حفل توقيع وتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا
سيارات الدفاع المدني على الحدود الجنوبية للسويداء بعد منع قوافل المساعدات الحكومية من ا
