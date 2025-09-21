حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة

قافلة مؤلفة من 22 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية تدخل إلى مدينة السويداء عن طريق ممر بص
السيارات الكهربائية خطوة نحو بيئة نظيفة من معرض دمشق الدولي
وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى : المنتدى السوري السعودي سيسفر عن اتفاقات ستوفر 50 أل
إعادة تشغيل معمل حديد حماة بمواصفات ومقاييس عالمية
مشاهد جوية لحجم الدمار في حي الحجر الأسود بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى