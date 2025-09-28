“المرأة السورية ودورها في سوريا الجديدة” كما يراه الوزير الشيباني في حواره مع شبكة CNN

أهالي الشمال السوري: إسرائيل عدو للشعب السوري
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفتح آفاقاً جديدة لطلاب الشهادة الثانوية
انخفاض الأسعار ووفرة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه يبث الحياة في أسواق مدينة حلب
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
حماة تكتب صفحة جديدة.. احتفالية النصر بذكرى الثورة في ساحة العاصي
