جولة رقابية لمدير المشافي الخاصة في وزارة الصحة على أحد المشافي الخاصة بدمشق

ورشة عمل في دمشق حول رفع قدرة المجتمعات المحلية على مقاومة تغير المناخ لمواجهة تحديات ن
بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.. إدارة الأمن العام تستقدم تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا
مشاهد ليلية لمعرض دمشق الدولي في يومه الثاني، وإقبال كبير من الأهالي
بأيدي أبنائها.. قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تنهض من جديد
كلمة وزير الأوقاف السيد محمد أبو الخير شكري خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى