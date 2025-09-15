فعالية في درعا لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية على اختيار اختصاصاتهم الجامعية

جهود مستمرة في حمص لمكافحة ظاهرة التسول وإعادة تأهيل المشردين
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
حوار وزير الخارجية والمغتربين مع الإعلامي عمار تقي حول مستقبل سوريا
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية.. نافذة ثقافية تعرّف بتنوع تراث المحافظات السورية
على هامش حفل انطلاقة سانا الجديدة.. معرض “التراث الإعلامي” يشهد حضوراً فاعلاً
