وجهتك الأكاديمية.. ملتقى في جامعة حماة لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
من رومية إلى طرطوس، شاب سوري يحقق حلمه ويؤسس مشروعه الخاص
وزير الزراعة التركي لـ سانا: سنقدم جميع أشكال الدعم والمساعدة لوزارة الزراعة في سوريا
اختتام المؤتمر الحديثي العالمي الأول لسماع صحيح البخاري في الجامع الأموي
سوريا وتركيا توقعان مذكرة النوايا الحسنة لتعزيز التعاون الزراعي والإنتاج المحلي
استمرار فعاليات الدوري التصنيفي لرجال كرة الطائرة
مشروع لترميم 160 منزلاً في مدينة كفرنبل بريف إدلب
افتتاح فندق “بارك بلازا صلنفة” بريف اللاذقية بعد تأهيله لدعم السياحة الشتوية
