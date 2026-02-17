قافلة مساعدات إنسانية تدخل إلى السويداء وتضم 30 شاحنة

تقديم مساعدات إنسانية للوافدين من السويداء في مركزي بصرى الشام والمسيفرة بدرعا
نادي الفروسية باللاذقية حاضنة مهمة لسلالات الخيل العربية الأصيلة
التحضيرات النهائية في ساحة الأمويين بدمشق والتي ستحتضن الاحتفالية الأولى لذكرى التحرير
نادي قاسيون الرياضي.. مواهب متجددة ومستويات مهارية واعدة
محافظة درعا توقع عقداً لتنفيذ مشروعين حيويين يسهمان في نهضة المدينة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى