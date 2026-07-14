حكاية من قلب الأرض.. كيف تحولت صفارات الإطفاء إلى طوق نجاة لموسم كامل؟
الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.. رؤية علمية لبناء جيش سوري حديث
الرئيس الشرع يقدم في الدوحة واجب العزاء لأمير دولة قطر بوفاة والده
بعد خروجه من الخدمة 14 عاماً.. افتتاح جسر الإسمنت في الرستن يعيد الربط بين ضفتي المدينة
فرق الدفاع المدني في دير الزور تواصل عمليات البحث عن المفقودين في حادثة غرق العبّارة المائية
الخطوط الحديدية في طرطوس تعيد تأهيل 30 صهريجاً لنقل القمح دعماً لمنظومة الأمن الغذائي
مشاركون في المنتدى السوري الأمريكي.. يؤسس لشراكات استثمارية جديدة ويعزز الانفتاح الاقتصادي
انطلاق منافسات تجمع حمص في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت WRO 2026 بمشاركة 66 فريقاً
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