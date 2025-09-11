انطلاق مهرجان العودة إلى المدارس في مدينة الزبداني بريف دمشق.

معمل الوليد للغزل بحمص مستمر بإنتاج الخيوط القطنية ذات المواصفات النوعية العالية
قبيل بدء استلامها وفد من مديرية الحج السورية يطلع على المقار المؤقتة للحجاج السوريين في مشاعر عرفة
ورشة عمل في طرطوس لرسم رؤية استثمارية شاملة للمحافظة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية
عملات وطوابع تحكي تاريخ سوريا في معرض دمشق الدولي
كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية.. نافذة ثقافية تعرّف بتنوع تراث المحافظات السورية
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى