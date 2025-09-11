“دير الزور تستاهل”، متبرعة تتحدث لمراسل سانا عن مشاركتها في حملة “دير العز”.

الفستق الحلبي في حماة.. محصول استراتيجي بأصناف متعددة
أداءٌ عالٍ وجهود كبيرة لمنظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة.
جولة تفقدية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أحد مراكز الإيواء المؤقت في درعا
إقبال متزايد للأهالي على سوق البزورية الأثري في دمشق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
سانا تستطلع آراء أهالي دمشق حول أولويات المرحلة الراهنة من أجل سوريا المستقبل
