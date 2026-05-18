بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف… حملة لتنظيف متحف معرة ‏النعمان في إدلب ‏

إدلب-سانا
أطلقت دائرة آثار مدينة معرة النعمان بريف إدلب اليوم الإثنين، حملة تنظيف شاملة لمتحف المدينة الأثري ومحتوياته من اللوحات والقطع القيّمة، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع المتحف وإعادته إلى واجهة الاهتمام الثقافي في المنطقة.
وشملت الحملة أعمال تنظيف وصيانة أولية للصالات والقاعات، إضافةً إلى العناية باللوحات الأثرية والمقتنيات المعروضة، بهدف الحفاظ عليها، وحمايتها من عوامل التلف.
وأوضح منصور زعتور، رئيس شعبة المباني الأثرية في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي كخطوة عملية ضمن خطة الدائرة لإعادة تأهيل المتحف، وتأمين بيئة مناسبة للحفظ والعرض، مشيراً إلى أن العمل يتم بإمكانات محلية وبجهود تطوعية، وبيّن أن الفرق المشاركة تمكنت من إزالة الغبار عن اللوحات التي كادت آثار الحرب أن تطمس معالمها، مؤكداً أهمية اليوم العالمي للمتاحف في تعزيز التبادل الثقافي، وتسليط الضوء على دور المتاحف في التنمية المستدامة.
من جهته، قال عبد السلام حمو، رئيس دائرة آثار معرة النعمان: إن إحياء اليوم العالمي للمتاحف هذا العام جاء عبر عمل ميداني مباشر يحمل رسالة، مفادها بأن التراث لا يزال حياً رغم الظروف الصعبة، وأنه يحتاج إلى رعاية مستمرة، وأشار إلى أن المتحف تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف، وأن هذه الحملة تشكل خطوة مهمة لإعادة تأهيله وإعادته إلى سابق عهده.
كما أوضح أحمد عنان، أمين المتحف، أن الحملة التي شارك فيها أفراد من المجتمع المحلي، شملت ترتيب القطع الأثرية، وتنظيف اللوحات الفسيفسائية، بهدف تهيئة المتحف لاستقبال الزوار والباحثين خلال الفترة المقبلة.
ويعد متحف معرة النعمان من أبرز المتاحف الأثرية في شمال سوريا، ويشتهر بمجموعته الغنية من الفسيفساء الرومانية والبيزنطية العائدة لمدينة إيبلا والمناطق المحيطة، وقد تعرض لأضرار خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف نشاطه لفترات طويلة، وتعمل دائرة الآثار حالياً على تنفيذ خطط متدرجة لصيانة مبنى المتحف ومحتوياته، حفاظاً على الذاكرة التاريخية للمنطقة وإبقائها متاحة للأجيال القادمة.