بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف… حملة لتنظيف متحف معرة ‏النعمان في إدلب ‏

إدلب-سانا‏

أطلقت دائرة آثار مدينة معرة النعمان بريف إدلب اليوم الإثنين، حملة تنظيف شاملة لمتحف المدينة الأثري ومحتوياته من ‌‏‌‏‌‏اللوحات والقطع القيّمة، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك ‏ضمن خطة تهدف إلى تحسين واقع المتحف وإعادته إلى ‌‏‌‏واجهة الاهتمام الثقافي في المنطقة‎.‎

وشملت الحملة أعمال تنظيف وصيانة أولية للصالات ‏والقاعات، إضافةً إلى العناية باللوحات الأثرية والمقتنيات ‏المعروضة، ‌‏‌‏بهدف الحفاظ عليها، وحمايتها من عوامل التلف.‏

وأوضح منصور زعتور، رئيس شعبة المباني الأثرية في ‏تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي كخطوة عملية ضمن خطة ‌‏‌‏‌‏الدائرة لإعادة تأهيل المتحف، وتأمين بيئة مناسبة للحفظ ‏والعرض، مشيراً إلى أن العمل يتم بإمكانات محلية وبجهود ‌‏‌‏‌‏تطوعية، وبيّن أن الفرق المشاركة تمكنت من إزالة الغبار عن ‏اللوحات التي كادت آثار الحرب أن تطمس معالمها، مؤكداً ‌‏‌‏‌‏أهمية اليوم العالمي للمتاحف في تعزيز التبادل الثقافي، وتسليط ‏الضوء على دور المتاحف في التنمية المستدامة.‏

من جهته، قال عبد السلام حمو، رئيس دائرة آثار معرة ‏النعمان: إن إحياء اليوم العالمي للمتاحف هذا العام جاء عبر ‏عمل ‌‏‌‏ميداني مباشر يحمل رسالة، مفادها بأن التراث لا يزال حياً ‏رغم الظروف الصعبة، وأنه يحتاج إلى رعاية مستمرة، وأشار ‌‏‌‏‌‏إلى أن المتحف تعرض لأضرار كبيرة نتيجة القصف، وأن هذه ‏الحملة تشكل خطوة مهمة لإعادة تأهيله وإعادته إلى سابق ‌‏‌‏عهده‎.‎

كما أوضح أحمد عنان، أمين المتحف، أن الحملة التي شارك ‏فيها أفراد من المجتمع المحلي، شملت ترتيب القطع الأثرية، ‌‏‌‏‌‏وتنظيف اللوحات الفسيفسائية، بهدف تهيئة المتحف لاستقبال ‏الزوار والباحثين خلال الفترة المقبلة.‏

ويعد متحف معرة النعمان من أبرز المتاحف الأثرية في شمال ‏سوريا، ويشتهر بمجموعته الغنية من الفسيفساء الرومانية ‌‏‌‏‌‏والبيزنطية العائدة لمدينة إيبلا والمناطق المحيطة، وقد تعرض لأضرار خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف ‏نشاطه ‌‏‌‏لفترات طويلة، وتعمل دائرة الآثار حالياً على تنفيذ خطط ‏متدرجة لصيانة مبنى المتحف ومحتوياته، حفاظاً على الذاكرة ‌‏‌‏‌‏التاريخية للمنطقة وإبقائها متاحة للأجيال القادمة‎.‎