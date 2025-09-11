الدخيل: حملة دير العز تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في دير الزور

الخطاب التاريخي لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن
أول سوري وثاني عربي في تاريخ النمسا يُنتخب عضواً في مجلس برلمان بلدية فيينا
أبناء الجالية السورية في فرنسا ينظمون وقفة وسط باريس للترحيب بزيارة الرئيس الشرع
استطلاع لآراء المواطنين بدمشق حول توافر السلع قبل شهر رمضان المبارك وواقع الأسعار بعد تحسن سعر صرف الليرة
المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والذي يتضمن إحاطة كاملة بما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية
